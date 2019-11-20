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Emine Erdoğan, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini açtı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Konya'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) açtı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Konya'da otizmli bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) açtı.
Emine Erdoğan ve Bakan Selçuk, düzenlenen törenle SOBE'nin kurdelesini keserek resmi açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından sınıfları gezen Emine Erdoğan ve Bakan Selçuk, merkezdeki eğitimlere ilişkin SOBE Genel Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer'den bilgi aldı.
Otizmli çocukların yaptığı çalışmaları da inceleyen Emine Erdoğan çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet etti.
Emine Erdoğan, daha sonra SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile görüştü.
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