Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı - Son Dakika Dünya

Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Senegal'in başkenti Dakar'a gelen Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yapılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, Senegal'de rehabilitasyon merkezi açılışını yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Senegal'in başkenti Dakar'a gelen Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yapılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Senegal'de resmi ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall eşlik etti.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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