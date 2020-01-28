Emine Erdoğan Senegal'de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan Senegal'de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yaptırılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan Senegal'de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yaptırılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu yaptırılan Ginddi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Emine Erdoğan'a, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Meryem Faye Sall'in eşlik ettiği ziyarette, TİKA'nın ülkedeki çalışmaları hakkında bilgi verildi. Dezavantajlı çocuklara hizmet verecek merkez hakkında bilgilendirilen Emine Erdoğan, TİKA'nın teknik altyapı desteği verdiği korunmaya muhtaç çocuklar için kurulan çağrı merkezini ve yenilenen yurtları inceleyerek burada kalan çocuklara hediyeler verdi.


Emine Erdoğan, yılda yaklaşık 2 bin 500 dezavantajlı çocuğun hizmet alacağı merkezin Senegal gençliğine hayırlı olmasını diledi.


Ziyarette, Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar da eşlik etti. - DAKAR

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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