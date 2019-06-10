Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Mavi Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı - detaylar
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:38 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
Detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, deniz temizliği ve su varlıklarının korunması kapsamında Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Türkiye
genelinde başlatılan Sıfır Atık Mavi Programına katıldı.
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