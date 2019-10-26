Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Sıfır atık projesi desteklenmeli"
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Sıfır atık projesi desteklenmeli'

Emine Erdoğan: "Sıfır atık projesi desteklenmeli"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla Kocaeli'nde düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne katıldı.

Emine Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, "Plastik ne yazık ki tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki 21'inci yüzyıl ne bilgi ne teknoloji, tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle 'Sıfır Atık' projesini başlattık" dedi.

SIFIR ATIK PROJESİ DESTEKLENMELİ

Şehirlerin en önemli sorunlarından birinin de, atık meselesi olduğunu aktaran Erdoğan, ''Kentlere göçün artmasıyla doğru orantılı olarak atık miktarımız artıyor. Plastik ne yazık ki, tüm dünyayı esir almış durumda. Korkum o ki, 21. yy. ne bilgi, ne teknoloji, tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. İşte bu gerçeklerden hareketle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 2017'de sıfır atık projesini başlattık. İlk etapta kamu binalarımız sisteme dahil oldu. 2023 senesine kadar sıfır atık sistemini tüm ülkede yüzde 100 gerçekleştirmeyi hedeflendiğini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Plastik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
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