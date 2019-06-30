Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi
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Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi

1 saat önce

-Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi -Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi -Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

- Emine Erdoğan'ın sunumu dinlemesi
-Erdoğan'ın kağıt atıklarından elde edilen kumaşları incelemesi
-Toplu fotoğraf çekimi OSAKA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen Kamikatsu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.
Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin sunumunu dinledi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:25 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Emine Erdoğan, Güncel
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