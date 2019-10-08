Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin açılışını yaptı.

Emine Erdoğan, Sırbistan'da restore edilen çeşmenin açılışını yaptı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin açılışını yaptı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.

Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı.

Türk Haftası Programı'nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, 1948'de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsünde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Programlarda Emine Erdoğan'a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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