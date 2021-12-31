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EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR - Son Dakika

EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR

31.12.2021 16:54
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor. Maalesef gerçek bilgi ile malumat arasındaki çizgi insanların zihninde kaybolmuş durumda. Sevgili gençler şunu unutmayın ki, hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sürdürülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinin kapanış töreni Bağcılar'da bulunan Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlendi. Programa, Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve öğrenciler katıldı. Tören başlamadan önce Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile okulun içine kurulan stantta ebru yaptı.

"KÜTÜPHANESİ OLMAYAN 16 BİN 316 OKULDA KÜTÜPHANE KURULUMU TAMAMLANDI"

Törende konuşan Emine Erdoğan, "Yaşadığımız çağda bilgi, hakim bir güç haline geldi. Öğrenmeyi okul duvarlarının arasına sıkıştırmamak, zenginleştirilmiş kütüphanelerle daim kılmak, bugün her şeyden önemli. O nedenle, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Kitaplıkların üretimini de meslek liselerimiz yaptı" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımız da, 'MEB Yayınları Uygulaması ve İnternet Sitesini' hizmete açmıştır. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici. Bildiğiniz gibi, internet kullanımı hepimizin hayatlarında çok yaygın. Bugün dünyada 5 milyara yakın insanın aktif internet kullanıcıları olduğu söyleniyor. Tüm dünyada insanlar, 7 saate yakın bir zamanı internette geçiriyor. Bunun 2 buçuk saate yakını ise sosyal medyada harcanıyor. Küresel olarak 4 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı var. Son beş yılda ise, sosyal medya kullanıcı sayısı neredeyse iki kat artmış durumda. Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor. Maalesef gerçek bilgi ile malumat arasındaki çizgi insanların zihninde kaybolmuş durumda. Sevgili gençler şunu unutmayın ki, hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehri, faydalı kitaplardır. İnşallah sizler de, kitapların sizleri taşıyacağı o olağanüstü dünyadan bol bol istifade edersiniz"

BAKAN ÖZER: 2022 YILINDA HEDEFİMİZ BU 41 MİLYONU 100 MİLYONA TAŞIMAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Sizlerin himayelerinizde yaklaşık 2 ay önce başlattığımız kütüphanesiz okul kalmayacak seferberliğimiz ülkemizin dört bir yanında büyük bir karşılık buldu. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. 81 ildeki tüm okullarımızın kütüphanesini yeniden elden geçirdik. Kütüphanesi olmayan okullarımızda yeni kütüphaneler inşa ettik. Kütüphanesi olan okullarımızın kütüphanelerini zenginleştirdik. 2 ay gibi kısa bir 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu süreç içerisinde en fazla kütüphaneyi 1035 kütüphaneyle Diyarbakır'a yaptık. Ardından 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti. 2022 ocak ayı itibariyle 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacağız. Ben inanıyorum bu proje başka projelere de kaynaklık teşkil edecek. Şu an da okullarımızdaki kitap sayısı 41 milyonu aştı. 2022 yılında hedefimiz bu 41 milyonu 100 milyona taşımak ve dünyaya da örnek olmak" dedi.

Tören sonrası Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan Atık sanal kütüphanesi ve Bağlama sınıfını gezdi.

EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR
EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMİNE ERDOĞAN: SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ PANZEHRİ, FAYDALI KİTAPLARDIR - Son Dakika
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