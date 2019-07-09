- Emine Erdoğan 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü
1 saat önce
- Emine Erdoğan 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştüSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek'te 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
- Emine Erdoğan
'Srebrenitsa
Anneleri' ile görüştü
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek'te 'Srebrenitsa Anneleri' ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan programı kapsamında Bosna Savaşı sırasında birçok kişinin Sırplarca öldürüldüğü 'Srebrenitsa Katliamı' mağduru anneler ile bir araya geldi.
Erdoğan: Düzensiz göçle mücadelede Avrupa'dan gereken desteği göremedik AK Partili Özhaseki'den, "Abdullah Gül'ün yeni partideki fonksiyonu nedir?" sorusuna yanıt Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu Meclis'te gergin anlar! MHP'liler CHP'li Özgür Özel'in üzerine yürüdü