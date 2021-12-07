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Emine Erdoğan: "Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var"Erdoğan, Üst Düzey... - Son Dakika

Emine Erdoğan: "Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var"Erdoğan, Üst Düzey...

07.12.2021 20:21

- Emine Erdoğan: "Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var" Erdoğan, Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Üst Düzey...

- Emine Erdoğan: "Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var"

Erdoğan, Üst Düzey Katar- Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı

DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'nda, "Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değildir" dedi.

Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen Üst Düzey Katar-Türkiye Kadın Buluşması'na katıldı. Erdoğan, ekonomik kalkınma için kadınların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sürdürülebilir kalkınmayla kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Yani kadınlar, temel insan haklarını kullanmadığı, eğitimden ve istihdamdan mahrum kaldığı zaman kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün değildir" dedi.

Bunun coğrafi sınırları aşan, dünyadaki tüm kadınlarının ortak meselesi olduğunun altını çizen Erdoğan, tek bir kadının bile güçlenmesinin, kendi ailesinden başlayarak etkisi gittikçe büyüyen bir iyileşme hali sağlayacağını belirtti. Erdoğan, hem sosyal hem de ekonomik olarak kalkınmış kadınların sayısının arttıkça sosyal yapıdan üretim sistemlerine kadar çok boyutlu dönüşümler yaşanacağını dile getirdi.

"Kadın girişimcilere yönelik krediler, kadınların kendi işlerinin başına geçmesine imkan veriyor"

Türkiye'de özellikle kadın girişimci ekosistemini genişletmek için çok yönlü destek mekanizmalarının olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kadın girişimcilere yönelik krediler, kadınların kendi işlerinin başına geçmesine imkan veriyor. Her ilimizde, etkileyici başarı hikayeleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu da kadın dünyasına ait fikirleri, ilhamları, hayalleri somut bir hizmet ya da ürün olarak karşımıza çıkarıyor. Bunun sonucu olarak kadın bakış açısının, hayatı kendi yorumuyla baştan sona dönüştürdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşil ekonominin ana aktörleri kadınlar olacaktır"

İnsanlığın en acil çözüm bekleyen sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele için yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Şu çok açık ki yeşil ekonominin ana aktörleri kadınlar olacak" dedi. Yeşil ekonominin, en basit anlamıyla yaşanabilir bir gelecek dünyası kurmak olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm insanlık olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla yeni sistemler kuracağımız, yeni bir rota çizmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle kadınların sahip olduğu moral değerlerle örülü yeni iş modellerine ihtiyacımız var. Yani çevreye sıfır olumsuz etkiyle büyüyen, kadın aklı ve ruhunun hakim olduğu şirketler bu işin altın anahtarları olacak. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Türkiye ve Katar kadın liderlerinin ortaklığı, sadece iki ülke için değil, coğrafyamız için de öncü olacaktır" şeklinde konuştu.

Katar Ulusal Müzesi'ni gezdi

Emine Erdoğan, Katarlı iş kadınlarıyla bir araya geldiği toplantıdan önce Katar Ulusal Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, müzeye ilişkin bilgi alırken, Katarlı İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Aisha Al Fardan da kendisine eşlik etti.

Emine Erdoğan: Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var Erdoğan, Üst Düzey...
Emine Erdoğan: Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var Erdoğan, Üst Düzey...
Emine Erdoğan: Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var Erdoğan, Üst Düzey...
Emine Erdoğan: Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var Erdoğan, Üst Düzey...

Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var'Erdoğan, Üst Düzey... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan: "Sürdürülebilir kalkınma ile kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi arasında doğrudan bir ilişki var"Erdoğan, Üst Düzey... - Son Dakika
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