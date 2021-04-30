Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti - Son Dakika

Emine Erdoğan, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti
30.04.2021 00:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da Suriyeli bir aileyi ziyaret etti.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları taktire şayan. Ramazanın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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