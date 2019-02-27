Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Tasarım Beceri Atölyelerini Ziyaret Etti (2)

Emine Erdoğan, Tasarım Beceri Atölyelerini Ziyaret Etti (2)

1 saat önce

- Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un atölyeleri ziyareti Atölyelerden ve çocuklardan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...

- Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un atölyeleri ziyareti
Atölyelerden ve çocuklardan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile birlikte Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı'na katıldı.
(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:10 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Tasarım Beceri Atölyelerini Ziyaret Etti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]