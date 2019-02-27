Emine Erdoğan, Tasarım Beceri Atölyelerini Ziyaret Etti (2)
1 saat önce
- Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un atölyeleri ziyareti Atölyelerden ve çocuklardan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:10 Kaynak: AA
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