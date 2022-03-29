Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti

29.03.2022 19:57
Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak Özbekistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile başkent Taşkent'te bulunan Elişi Sanatları Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, müzeye gelişlerinde geleneksel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva, ardından dostluk ağacı dikti.

Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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