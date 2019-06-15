Emine Erdoğan, TİKA destekli rehabilitasyon merkezini açtı
3 saat önce
Emine Erdoğan,Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.
Emine Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
, Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte geldiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tüm maliyeti karşılanarak yapımı tamamlanan Şifobahs Engelli Rehabilitasyon Merkezini açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5'inci Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katıldı. - DUŞANBE
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