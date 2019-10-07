Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan, tika tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı
Son Dakika Güncel Emine erdoğan, tika tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı

Emine erdoğan, tika tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı

57 dakika önce

Emine Erdoğan, TİKA tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldıSırbistan, (DHA)- Belgrad programı kapsamında Dr.

Emine Erdoğan, TİKA tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı

Sırbistan, (DHA)- Belgrad programı kapsamında Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hastaneye bağışlanan ambulansın anahtar teslim törenine de katıldı.

Emine Erdoğan, Dr. Vokan Cupic Çocuk Hastanesi ziyaretinde yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin sağlık hizmetlerine 'önce insan' felsefesini merkeze aldığını vurgulayan ve bu kapsamda 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Emine Erdoğan, Türkiye olarak dünyanın tüm acil durumlarına ilk ulaşan olma gayretindeyiz. Nerede ihtiyaç varsa tüm kurumlarımızla bütün dünya kadınlarının ve çocuklarının yanındayız dedi.

TİKA'nın temin ettiği ambulansın çocuk hastanesinin kapasitesini daha da artırmasını dileyen Emine Erdoğan, TİKA'nın söz konusu projesiyle Sırbistan sağlık sektörünün fiziki altyapısı ve imkanlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki beşeri köprülerin gün geçtikçe gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tören sonrasında Emine Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Emine Erdoğan, annesi böbrek hastası olduğu için kemoterapi tedavisini tek başına alan 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla da bir araya gelerek, doğum gününü kutladı.

Ziyarette Emine Erdoğan'a Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar da eşlik etti. Emine Erdoğan, son olarak müzeye dönüştürülen 200 yıllık Prenses Ljubice Konağı'nı da ziyaret ederek konağın tarihi hakkında bilgi aldı.

Emine erdoğan, tika tarafından bağışlanan ambulansın teslim törenine katıldı

Emine Erdoğan, Belgrad, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:52 Kaynak: DHA
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