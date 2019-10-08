Son Dakika Haberleri: Emine erdoğan, tika tarafından restore edilen çeşmenin açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Emine erdoğan, tika tarafından restore edilen çeşmenin açılışını yaptı

Emine erdoğan, tika tarafından restore edilen çeşmenin açılışını yaptı

1 saat önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.

Emine erdoğan, tika tarafından restore edilen çeşmenin açılışını yaptı, System.String[]

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı.

Emine Erdoğan, Kalemeydan'da, Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı.

Türk Haftası Programı'nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, 1948'de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsü'nde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Emine Erdoğan, daha sonra Damat Ali Paşa Türbesi'ni ziyaret etti.

Programlarda Emine Erdoğan'a; Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Emine Erdoğan'ın 441 yıllık çeşmenin açılışına katılması

-Küçük merdivenler hakkında bilgi alması

-Göbeklitepe fotoğraf sergisi gezilmesi

-Damat Ali Paşa Türbesi ziyareti

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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