Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Togem-Der'in Cemre Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinliğe Katıldı

Emine Erdoğan, Togem-Der'in Cemre Çarşısı'nda Düzenlediği Etkinliğe Katıldı

57 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çarşıyı gezmesinden detaylar Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Emine Erdoğan'ın yemek yapmasından detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Toplumsal...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çarşıyı gezmesinden detaylar
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği
Emine Erdoğan'ın yemek yapmasından detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin organize ettiği Cemre Çarşısı etkinliğine katıldı. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:46 Kaynak: AA

İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Güncel
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