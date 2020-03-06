Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'nı gezdi - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından "sıfır atık" temasıyla düzenlenen "Cemre Çarşısı" etkinliğini ziyaret etti.

Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenlenen etkinlik alanına girişte Emine Erdoğan'a Denizlispor Futbol Takımı oyuncuları tarafından üzerinde ismi yazılı olan forma hediye edildi.

Emine Erdoğan, Cemre Çarşısı'ndaki stantları gezip, bilgi aldı. Sıfır atık projelerini yakından inceleyen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "sıfır atık" standında yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, ampul şeklindeki cam saksı içinde sukulent hediye edildi. Etkinlikte Erdoğan, buzdolabı poşetine alternatif olarak üretilen balmumu kumaş ile plastik şişe ve tekstil atıklarından dönüştürülen tişörtleri inceledi.

Modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin'in toprakta çözünerek tohum olan, yüzde yüz geri dönüşümlü kıyafetlerini yakından inceleyen ve modacılarla sohbet eden Emine Erdoğan, kıyafetleri çok beğendiğini dile getirdi. TOGEM-DER'in standına gelen Emine Erdoğan, çocuğunun kıyafetlerini bağışlayan Tülin Şahin'le de sohbet edip, bilgi aldı.

Cemre Çarşısı etkinliğinin geliri şehit ailelerine bağışlanacak

Pazar saat 20.00'de sona erecek Cemre Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerin aileleri ve gazilere bağışlanacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Şef Sinem Özler, dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğine dikkati çekti. Sıfır atık yöntemiyle yemek pişirmenin püf noktalarını anlatan Sinem Özler, izleyenler için bayat ekmekten ekmek mantısı yaptı.

Şef Gürkan Topçu ve Elif Korkmazel'in sıfır atık tarifleri paylaştığı etkinlikte, modada geri dönüşümün önemine dikkati çekildi. Modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin, toprakta çözünerek tohum olan yüzde yüz geri dönüşümlü kıyafetlerin hikayesini, modacı Hakan Akkaya atık kumaşların nasıl değerlendirilebileceğini katılımcılarla paylaştı.

Ünlüler de kıyafetlerini paylaştı

Her yıl 50 milyon ton giysinin çöpe atıldığını ifade eden ünlü isimler, hem kendi hem de çocuklarının giymediği kıyafetleri bağışlayarak paylaşım ekonomisinin önemine değindi. Hülya Koçyiğit, Demet Akalın, Tülin Şahin, Buse Terim, Neslişah Alkoçlar, Buse Varol ve Bengü gibi çok sayıda ünlü isim "Paylaşarak israfı azaltabilir ve güzel yarınlara dönüştürebiliriz." çağrısında bulundu.

Etkinlik kapsamında araştırmacı-yazar Mehmet Fatih Çıtlak, eczacı Hülya Kayhan, Hilal Özdemir, Ebru Akel söyleşi düzenledi.

Etkinliğe Emine Erdoğan'ın yanı sıra TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın eşi Müberra Çalışkan ve sanatçı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.