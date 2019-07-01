Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti
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Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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