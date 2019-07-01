Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret etti
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Japonya
'da Tokyo
Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi.
(İHA)
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