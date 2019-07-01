- Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni Ziyaret Etti
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- Emine Erdoğan, Tokyo Camii'ni ziyaret ettiTOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:31 Kaynak: İHA
- Emine Erdoğan
, Tokyo
Camii'ni ziyaret etti
TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya
'da Tokyo Camii'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, Japonya programı kapsamında Tokyo Camii'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan camide Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan sonrasında helal gıda reyonunu gezdi.
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