Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti - Son Dakika

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantılarının devam ettiği New York'taki etkinlikte, ''Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir.'' sözleriyle Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantılarının devam ettiği New York'taki etkinlikte, Türkiye'deki sosyal refahın adil dağılımının "vicdani" boyutunu vurguladı. Erdoğan, "Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir." dedi.

"HALKIMIZIN HAYIRSEVERLİĞİ BARIŞTA BÜYÜK ROLE SAHİP"

Erdoğan, New York Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve seçkin bir davetli grubunun katıldığı programda sosyal refahın adil dağılımı hakkında bir konuşma yaptı. Tarihte, Anadolu'da ayrım yapılmaksızın insanların hizmetine sunulan ve refahın paylaşılmasına aracılık eden kervansaray, han, aşevi, ve hamamların varlığına değinen Emine Erdoğan, "Varisi olduğu köklü miras çerçevesinde devletimiz, bugün de dünyanın vicdanı olmayı sürdürmektedir." dedi. Erdoğan, "Halkımızın hayırseverliği de sosyal denge ve barışın korunmasında büyük rol oynamıştır. Hakkaniyet ilkesi, daima bu uygulamaların merkezinde yer almıştır." ifadesine yer verdi.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti

"SOSYAL DEVLET GELENEĞİNİ DAHA İLERİYE TAŞIDIK"

Osmanlı döneminde, ayrım yapılmaksızın insanların hizmetine sunulan kervansaray, han, aşevi, ve hamam gibi imaretlerin varlığına değinen Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Osmanlı'dan Darüleytam, Darülaceze, Darüşşafaka, Kızılay gibi güçlü dayanışma kurumlarını miras aldığını ve "sosyal devlet geleneğini, daha ileri düzeylere taşımayı başardığını" belirtti. Erdoğan, "Yeryüzündeki hiçbir acıya bigane kalamayan Türk insanı sayesinde, ülkemiz, milli gelirine oranla, en fazla yardım yapan ülke durumundadır. TİKA, Yunus Emre enstitüsü, Yurtdışı Türk Topluluklar Birliği, Maarif Vakfı, AFAD Kızılay gibi kurumlarımız, kardeşlik köprüleri kurmaya devam etmektedirler." sözlerine yer verdi. Türkiye'nin insanlığı "tek bir aile" olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan "Ülkemiz, kendi vatandaşı gibi, sığınmacılara, mültecilere ve bütün mazlumlara şefkat elini uzatmaya devam edecektir." diye ekledi.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti

TÜRKİYE'NİN SOSYAL DEVLET YAPISINA İŞARET ETTİ

Emine Erdoğan, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışını önceleyen konuşmasında, "Sosyal güvenlik ve sosyal adalet kavramı dünya genelinde, en fazla sanayi dönemine kadar geri giderken, Türk devletlerinde, kadim zamanlara uzanır. Kıtaların, toplumların sömürgeleştirildiği çağda, gönüller fetheden atalarımız, engin coğrafyalarda, halen saygıyla yad edilmelerine vesile olan şaheserler bırakmışlardır." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, "Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir sözünün anlamını, 6 şubat depremlerinde bir kez daha idrak ettiğimizi söyleyebilirim. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımız, şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabetlerimiz yıkılmasın diye, seferber oldular." diye ekledi.

"Türkiye, hep birlikte daha iyiye yürüyen bir sosyal devlettir." diyen Erdoğan, ayrıca, yaşlılar, engelli vatandaşlar ve çocukları korumak için çıkarılan kanunlardan bahsetti ve bu tür yardımlara bütçeden ayrılan payın 2002'den bu yana 4 kat arttığına değindi.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ DAYANIŞMAYA DEĞİNDİ

Emine Erdoğan, Pandemi sürecinde Türkiye'nin, ihtiyacı olan bütün ülkelere maske, hijyen kiti ve Turkovac aşısının, patentsiz ve bedelsiz olarak ve gelir düzeyine bakmaksızın, ulaştırıldığını hatırlatarak, "Dayanışma geleneğimiz sayesinde bugün pek çok ülke 'bizler yardım yapmayı Türklerden öğrendik' diyebilmektedir." diye konuştu. Erdoğan, katıldığı etkinliği gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ederek, Bakanlığın kurulduğu 2011 yılından bu yana, sosyal adalet adına, çok büyük adımlar atıldığını kaydetti.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti

TÜRKİYE'NİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA UZANAN YARDIM ELİNİ ANLATTI

Arnavutluk, Ekvator, Şeyseller devlet liderlerinin eşlerinin katıldığı programda ayrıca, Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM EKonomik ve Sosyal İşler Departmanı Genel Sekreter Yardımcısı Navid Hanif, BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui ve Sırbistan Aile Refahı ve Demografi Bakanı Darjia Kisi? Tepavcevic de birer konuşma yaptı. Öte yandan, Emine Erdoğan ile Bakan Göktaş, program çerçevesinde hazırlanan fotoğraf sergisi ve tanıtım videosu aracılığıyla, Türkiye'nin ülke içi ve dışında yaşanan doğal afetlere yaptığı yardımlarla ilgili bilgileri davetlilere anlattı.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti

JOE BIDEN'IN EŞİYLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan "Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldik. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden'a teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkat çekti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Türk devlet yapısının vicdani boyutuna dikkati çekti - Son Dakika
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