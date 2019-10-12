Emine erdoğan: türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir

Harun UYANIK/ İSTANBUL, DHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve birçok sayıda davetli katıldı. Emine Erdoğan ile Ziya Selçuk toplantıda birer konuşma yaptı.

"TÜRK İĞNESİNİN MUCİZESİ DİYEREK ÖZETLEYEBİLİRİZ"

Emine Erdoğan konuşmasında, "Şu kubbelerin altında birikmiş olan hafızayı canlı tutmak hepimiz için bir görevdir, işte bu nedenle buradayız. Sözlerimin başında hepimizin ortak üzüntüsü şehitlerimize rahmet diliyorum. Bölgemize barış ve huzur getirecek bu harekatın hayırla neticelenmesini temenni ediyorum. İlki 1945 te Beyoğlu'nda kurulan Olgunlaşma Enstitülerinin yakaladığı başarıyı belki de en güzel Türk iğnesinin mucizesi diyerek özetleyebiliriz. Buradan çıkan eserler dünyanın ileri gelen isimlerinin takdirini toplamıştır. Kıyafetlerde kullanılan tek bir motif bile Türkiye'nin ruhundaki kültürel incelikleri fevkalade bir şekilde tanıtmıştır. Salondaki kıyafetlere, şahane nakışlara, kasnaklara gerilmiş işlere baktığımızda zamanda bir yolculuğa çıkmamak içten bile değil. Türk evlerinin birçoğu aslında sanat atölyesidir. Sadece tabelası asılmamıştır" dedi.

"TARSUS GEMİSİ'NE YENİDEN HAYAT VERELİM "

Emine Erdoğan, "Olgunlaşma Enstitülerinin kurulma misyonunun adeta bir dava olarak ele alındığını biliyoruz. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde milli kimliğin oluşturulması en çok yerel ürünlerin korunması, milli sanayinin canlandırılması ve bilhassa kadınların ekonominin üreticileri olmaları sayesinde sağlar. Olgunlaşma Enstitülerinin parlak günlerine dönmesi için başlattığımız bu süreçte ülkemizin yetiştirdiği zanaatkarlarımıza, tasarımcılarımıza seslenmek istiyorum. Gelin olgunlaşma Enstitülerimizle birlikte yeni çalışmalara hep birlikte imza atalım. Ben sizin gücünüze inanıyorum. Geleneği modern tasarımın bakış acısıyla yorumlayalım ve gençlerimize el verelim. Olgunlaşmaları milli bir markaya dönüştürecek bir teklifte bulunmak istiyorum. Az önce Tarsus gemisini izledik. Gelin, Tarsus Gemisine yeniden hayat verelim. Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023'te Olgunlaşmanın yeni ruhu ve tasarımlarını Tarsus Gemisine yükleyerek bir kez daha denizlere açalım. Akdeniz ülkelerinde sergiler açalım. İnanıyorum ki, geçen 70 yılda sanat ve zanaat alanında dünyaya söyleyecek çok söz biriktirdik. Bilhassa her şeyin birbirine benzediği bu kültürel kuraklıkta Tarsus Gemisine yüklenecek olan enerjinin dünyanın sanat nabzını hızlandıracağını düşünüyorum. Yeni tasarımlarla Türk iğnesinin mucizesini yeniden ispat edeceğimize inanıyorum " şeklinde konuştu.

"GEÇMİŞTE YAPILANLARIN YANINDA GERÇEKTEN ÇOK KÜÇÜK BİR ÇABADIR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, "Bugünlerde yapmaya çalıştığımız şey geçmişte yapılanların yanında gerçekten çok küçük bir çabadır bizimki. Çünkü geçmişte yapılanlar bin yılın tarihini süzüp de bir irfanla getiren bir duygudaşlığı ihtiva ediyor. Doğru tespitleri ve analizi yaparak sadece masa başında karar vermeksizin sahaya inerek, şehir şehir dolaşarak, enstitü enstitü dolaşarak oranın ruhuna intisap etmek ve oranın ruhuyla zamanın ruhunu ilişkilendirmek ihtiyacı son derece önemliydi ve bunu yapmaya da gayret ettik" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile eşi Rana Selçuk'un, Emine Erdoğan'a hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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Sergiden detay

Emine Erdoğan sergi gezisi

Ziya Selçuk konuşması

Emine Erdoğan konuşması

Hediye takdimi

Fotoğraf çekimi

Defter imzalama