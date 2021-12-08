Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır." dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğinde, eski ve yeni dönem kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Fakat ne yazık ki bugün bir eksiğimizle bir aradayız. Çok sevdiğimiz, güzel insan Bakanımız Güldal Akşit hanımefendiyi ebediyete uğurladık. Rabbimden rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah cennetinde buluşmayı nasip etsin, biz geride kalanlara da Hakk'a ve halka hizmet yolunda bir ömür versin." diye konuştu.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 87 yıl önce, birçok Avrupa ülkesinden çok önce tanındığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu hak, çok güçlü bir zemine oturmuştur. Batı dünyasında, kadınların zifiri bir karanlık içinde yaşadığı dönemlerde, Anadolu kadını, sosyal ve ekonomik hayatın ana damarlarında yer alıyordu. 14. yüzyılda Anadolu'yu gezen İbn-i Batuta, Anadolu kadınının akıncılar gibi at sürdüğünü, pazar ticaretinde ön sıraları tuttuğunu yazar. Yine biliyoruz ki Ahilik Teşkilatı'nın bir kolu olan Bacıyan-ı Rum, bugünün dünyasını bile şaşkınlığa sürükleyen, son derece güçlü bir kadın dayanışması örneğidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu kadınının, ticaret hayatında önemli aktörlerden olduğu gibi, sosyal konulara eğilmesiyle de öncü işler ortaya koyduğunu anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki yetim çocuklardan, yaşlıların himayesine kadar, toplumsal sorunlara eğilmişler. Bunlar, kurgu bir kitaptan alıntı değil, medeniyetimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla, Türk kadınının güçlenmesi, hak ettiği sosyal statüye kavuşması aslında uzun bir geleneğin sonucudur. Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele'nin de lokomotifi olmuştur. İstiklal Harbi'mizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu miras nesilden nesle aktarılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kadınların akın akın sokaklara çıkması ve insanüstü mücadelesi bu aktarımın bir sonucudur. Kısacası, Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır."

Emine Erdoğan, son dönemde öne çıkan başlıklardan iklim değişikliği ile mücadele, çevre, eğitim, engelliler, gençlerin beklentileri, hayvan hakları gibi konulara da değinerek, milletin vekillerinin bu alanlarda çalışmasının önemini dile getirdi

Programda, eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit anısına video gösterimi yapıldı. Emine Erdoğan, videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Ayrıca Güldal Akşit anısına Emine Erdoğan'ın masasında, karanfiller ve Akşit'in fotoğrafı bulunan boş bir yer ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in de birer konuşma yaptığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Çiğdem Karaaslan ile Özlem Zengin ile eski bakan Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı.

Konuşmaların ardından Keşir tarafından Emine Erdoğan'a kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen kanun maddesinin replikasının yer aldığı tablo hediye edildi.

Programda ayrıca kasidelerin yer aldığı tasavvuf musikisi dinletisi yapıldı. Ardından Emine Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.