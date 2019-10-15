Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması
NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir." dedi.
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