Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...
Son Dakika Güncel Emine Erdoğan: 'Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...

Emine Erdoğan: "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması

NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir." dedi.

Emine Erdoğan: Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri...

Emine Erdoğan, Brezilya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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