Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın konuşması

NUR SULTAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; "Türkiye (Brezilya ile birlikte) tütün kontrolü için tavsiye edilen ve tüm önlemleri hayata geçiren iki ülkeden birisidir." dedi.