Emine erdoğan: türkiye'de coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürün var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2500'e yakın. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de, Avrupa Birliği'ne (AB) tescil için başvurularımız yapıldı" dedi.

19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen '2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış toplantısıyla başladı. Bu yılki teması 'Anadolu'dan dünyaya' olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Zirvede coğrafi işaretler ve yöresel ürünler ile ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve yabancı perakende ve HORECA (yemek servisi endüstrisi) sektörü temsilcileri ile uluslararası organizasyonların stantları yer aldı.

'AB'YE 15 ÜRÜN İÇİN TESCİL BAŞVURUSU YAPTIK'

Emine Erdoğan, zirve kapsamında yapılan çalışmaları, Anadolu'nun mirasına sahip çıkmak olarak gördüğünü, ülkenin her köşesinden fışkıran zenginliği tescillemenin takdire şayan olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bugün Türkiye'de, Adana'nın kebabından, Ayancık keten bezine, Kastamonu siyez bulgurundan, Mut zeytinyağına, Nizip sabunundan Safranbolu safranına kadar yüzlerce coğrafi işaretli ürün mevcut. Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı ise, AB'den coğrafi işaret tescili almış üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun tombul fındığı gibi 15 ürün için de, AB'ye tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine çıkacak" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALABİLECEK ÜRÜN SAYISI 2 BİN 500'

Erdoğan, bu sevindirici gelişmelerin sadece bir başlangıç olduğunu ifade ederken, "Türk Patent ve Marka Kurumu'nun envanterine göre, Türkiye'de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 500'e yakın. Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var. Çünkü Türkiye medeniyetlerin doğumhanesi, farklı kültürleri barındıran bir çeşitlilik havzasıdır. Bu muhteşem hazine, bitkiden tekstile, esanstan gastronomiye kadar her alanda kendini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

Ekonominin küreselleşmesiyle otantik değeri ve bir hikayesi olan ürünlerin ön plana çıktığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada, Türkiye bir cennet; ama iş coğrafi işaret tescili almakla bitmiyor. O ilk adım. Önemli olan sonrasında ne yaptığımız. Burada gençler için büyük bir fırsat mevcut. Gençlerimiz vizyonlarını ve enerjilerini bu işe katarlarsa, dünya markalarının kısa sürede ortaya çıkması hiç de zor değil. Dünyanın global markalara doyduğu bu dönemeçte, fark oluşturabilmek, ancak yerel olanı dünya sahnesine taşımakla başarılabilir. Yerel olanı bilip, hazmetmeden evrensel olamayız. Eğer ülkemizin her bir bölgesini, yöresini fasikül fasikül okuyabilirsek, henüz keşfedilmemiş ve tüm dünyada çığır açmaya gebe nice hazine bulacağız. Böyle bir keşfe çıkmak, kültürel tarihimizde adeta bir arkeolog titizliğiyle araştırmak da, tıpkı bayrak sevgisi gibi kutsal bir çabadır."

'COĞRAFİ İŞARET, BÖLGEYİ KALKINDIRMA İMKANIDIR'

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin verilerine göre, sahte ve taklit ürünlerin küresel ticaretteki payının yüzde 3,3'e ulaştığını ifade eden Emine Erdoğan, "Bu haksız kazancın önüne geçilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması da, coğrafi işaretli ürünlerin artmasından geçiyor. Ayrıca, resmi kalite işareti olan coğrafi işaretin, ürünün pazarlama gücüne güç kattığı da bir gerçek. Eğer biz, coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek, ekonomik anlamda da yeni kulvarlarda koşacağız. Dünyada yaklaşık 10 bin ürünün, 200 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip olduğu biliniyor. Alınacak tescillerin dünya pazarlarına açılması noktasında da, önemli bir ekonomik değer ortaya koyacağı aşikar! Öte yandan, coğrafi işaret, kırsal kesimde büyük istihdamlar sağlayarak, bölgeyi ve halkını kalkındırma imkanıdır."

BAKAN VARANK: 81 İLDE 446 TESCİLLİ ÜRÜN VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaretlerin tescilini yaptığını, bugün itibariyle 81 ilde toplam 446 tescilli ürünün olduğunu, 428 ürün başvurusunun işlemlerinin ise devam ettiğini söyledi. Yaptıkları hesaba göre Türkiye'de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunduğunu belirten Varank, İtalya'da 500'ün üzerindeki tescilli coğrafi işaretin ülke ekonomisine 12 milyar Avro'nun üzerinde gelir sağladığına dikkat çekti.

'TESCİLLİ İŞARETLERİMİZİN PAZAR PAYI 2 MİLYAR AVRO'

Bakan Varank, 446 tescilli ürünün pazar payının 2 milyar Avro civarında olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla, tescilden sonraki süreçler olan ticarileşme ve ihracat aşamalarına daha fazla odaklanmamız gerektiği çok açık. Bu noktada Kalkınma Ajanslarımız coğrafi işaretli ürünlerin, iç ve dış piyasalarda tanınması ve markalaştırılmasına yönelik çeşitli destekler veriyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız, coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen geliri artırmayı kendine hedef koydu. Böylece hem kırsal kalkınmaya hem de gelirin tabana yayılmasına katkı sunmuş olacak. Bu amaçla 5 milyon lira bütçeli mali destek programı planlıyoruz. Program çerçevesinde; tescille kazanılan haklara ilişkin izleme ve denetim sistemleri kuracak; coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması, bunların turizm değerine dönüşmesi gibi önceliklere destek vereceğiz" diye konuştu.

Mustafa Varank, coğrafi işaretlerin ihracatını arttırmak için, yurt dışında da tescil edilmelerinin sağlanması gerektiğini, bu amaçla AB Komisyonu'yla işbirliği yapıldığını anlattı. Varank, AB ile yürütülen işbirliği kapsamında, ilk aşamada 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.