Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti

13.05.2022 17:11

Emine Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne katıldı.

Emine Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne katıldı. Kongre merkezindeki programının ardından Bursa Olgunlaşma Enstitüsüne geçen Emine Erdoğan, seramik atölyesinde baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve Yeşil Türbe desenli pano yapımına eşlik etti.

Türkiye'nin en büyük geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi konumunda bulunan Bursa GETAT'ı da ziyaret eden Emine Erdoğan, çalışmalar hakkında yetkililerle görüştü.

Burada Emine Erdoğan'a İznik Çinisi hediye edildi.

Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti
Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Bursa Olgunlaşma Enstitüsünü ve GETAT'ı ziyaret etti - Son Dakika


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