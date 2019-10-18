Son Dakika Haberleri: EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR
Son Dakika Güncel EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR

EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TEMA ve TETRA PAK tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programına katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR, System.String[]

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TEMA ve TETRA PAK tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatına değinen Erdoğan, "İnsanlığı tehdit eden her türlü sorun ile mücadele ederken harcadığımız çaba, yarına dair umutları daha çok yeşertmek içindir. Bu vesileyle, ülkemizin güney sınırlarını huzurun ve barışın yurdu yapacak askeri ve diplomatik girişimlerin de, ülkemize ve bölge halklarına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır. Güçlü devletimize, kahraman ordumuza ve aziz milletimize, bu süreçte gösterdiği kararlı tutum, dirayet ve dayanışma için teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar


Cumhurbaşkanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:23 Kaynak: DHA
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