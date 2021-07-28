Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Türkiye ziyaretinin iki ülke ilişkilerini artıracağına inandığını bildirdi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun eşi Ana Dias Lourenço'yu misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Ana Dias Lourenço ile fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, "Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerimizi artıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanının eşini misafir etti Açıklaması - Son Dakika