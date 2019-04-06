Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Ürdün'de Sıfır Atık Projesi'ni Anlattı (1)

Emine Erdoğan Ürdün'de Sıfır Atık Projesi'ni Anlattı (1)

56 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu(WEF) – Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'na katılarak Sıfır Atık Projesi'ni anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu(WEF) – Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'na katılarak Sıfır Atık Projesi'ni anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Emine Erdoğan, Ürdün, Güncel
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