Emine Erdoğan Ürdün'de Sıfır Atık Projesi'ni Anlattı (1)
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu(WEF) – Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Toplantısı'na katılarak Sıfır Atık Projesi'ni anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:51 Kaynak: AA
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