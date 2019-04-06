Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi ile Görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan Ürdün Kraliçesi Rania
el-Abdullah ile bir araya geldi. Ürdün'ün başkenti Amman
'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile bir araya geldik ve el sanatları sergisini gezdik. Hoş sohbetinden ve nazik davetinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:51 Kaynak: İHA
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