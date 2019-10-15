Emine Erdoğan, Ürdün Prensesi Dina Mired ile bir araya geldi - NUR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Ürdün Prensesi ve Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Dina Mired ile bir araya geldi. Programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.