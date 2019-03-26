Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan Üsküdar'da Nevmekan Buluşmasına Katıldı

Emine Erdoğan Üsküdar'da Nevmekan Buluşmasına Katıldı

1 saat önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katıldı.

Emine Erdoğan Üsküdar'da Nevmekan Buluşmasına Katıldı, System.String[]
İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katıldı.

Emine Erdoğan, Nevmekan Sahil'in hemen yanında ziyarete açılan Üsküdar Hanım Sultanları Müzesi'ni gezdi.

Görüntü Dökümü:

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-Emine Erdoğan'ın sergi gezmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:46 Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Emine Erdoğan, Güncel
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