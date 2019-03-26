Emine Erdoğan Üsküdar'da Nevmekan Buluşmasına Katıldı
1 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katıldı.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katıldı.
Emine Erdoğan, Nevmekan Sahil'in hemen yanında ziyarete açılan Üsküdar Hanım Sultanları Müzesi'ni gezdi.
Görüntü Dökümü:
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-Emine Erdoğan'ın sergi gezmesi
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:46 Kaynak: DHA
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