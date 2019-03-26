Son Dakika Haberleri: Emine Erdoğan, Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni Gezdi

Emine Erdoğan, Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni Gezdi

1 saat önce

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katılan Emine Erdoğan, program sonrası Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni gezdi.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katılan Emine Erdoğan, program sonrası Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:20 Kaynak: AA

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