Emine Erdoğan, Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni Gezdi
1 saat önce
Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katılan Emine Erdoğan, program sonrası Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni gezdi.
Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekan Sahil'de düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına katılan Emine Erdoğan, program sonrası Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:20 Kaynak: AA
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