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Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, "7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri" taşıyan tırları uğurladı - Son Dakika

Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, "7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri" taşıyan tırları uğurladı

20.12.2021 16:22

Son dakika gelişmesine göre Emine Erdoğan ve Bakan Özer, "7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri" taşıyan tırları uğurladıANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle, "7 tır ile 7 Bölgeye Özel...

Emine Erdoğan ve Bakan Özer, "7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri" taşıyan tırları uğurladı

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle, "7 tır ile 7 Bölgeye Özel Eğitim Materyalleri" programı kapsamında özel çocuklara materyaller gönderildi.

Özel çocukların hak ettikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2018'de başlatılan "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında yedi bölgeye yedi tır özel eğitim materyali daha gönderildi. 2019 yılında ilk tır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla uğurlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen özel eğitim materyalleri yüklü tırları uğurlama töreni öncesi Emine Erdoğan, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer ve diğer katılımcılarla üretimi yapılan materyallerin sergilendiği standı gezdi. Tören sonrasında Emine Erdoğan ve Bakan Özer beraberindekilerle 7 tırı, 7 bölgeye uğurladı.

"2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon materyali tüm öğrencilerimize ulaştırmış olacağız"

Özel eğitim materyalleri hakkında bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Özer, "Özel çocuklara özel materyaller projesi, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyor. Şuana kadar 400 bin özel eğitim materyali okullarımıza gitti. Bugün Hanımefendi'nin teşrifleriyle birlikte 117 bin tane daha özel eğitim materyalini 7 bölgeye göndereceğiz. 2022 yılı içerisinde de 483 bin yeni özel eğitim materyali yaparak, 2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon materyali tüm öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. tüm özel öğrencilerimizin materyal ile ilgili hiç bir ihtiyacı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla materyal gönderildi

Proje kapsamında, Ar-Ge çalışmaları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan 146 çeşit materyalin üretimi, Ders Aletleri Yapım Merkezi, meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarında yapıldı. Materyallerin fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan öğrencilerin sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde üretimine azami önem verildi. Materyaller öğrencilerin ilgi ile kullanabileceği şekilde, sağlam, ergonomik ve sınıf içi kullanıma uygun ebatlarda hazırlandı.

Yapılan çalışma neticesinde yetersizlik türlerine göre belirlenen 39 materyalin tasarım tescili, 2 materyalin ise faydalı model tescili 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapıldı. Tescil çalışmalarına devam ediliyor.

"Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında 2021 yılına kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla özel eğitim materyali gönderildi. Bugün gönderilen tırlarda bulunan 3 bin setteki yaklaşık 117 bin materyalin 3 bin özel eğitim sınıfı ve okuluna dağıtımı ile son 3 yıllık süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel çocuklar, özel materyallerle buluşmuş olacak.

Materyaller ile öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor

Materyal setleri, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor. Bu materyaller; kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanmış olup öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor

Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor.

Hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik sette geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sıralama çubukları gibi 37 parça ürün yer alıyor.

Görme yetersizliği olan öğrencilere özel sette ahşap geometrik dörtlü yapboz seti, herkes için tombala, market seti gibi 15 parça ürün var.

İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik sette ise işaretin peşinde, zamanı öğrenelim, işlem trafiği gibi 25 parça ürün yer alıyor. Öğrenci sayısına göre orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik setlerden bin 250'şer tane, işitme ve görme yetersizliği olan öğrencilere hazırlanan setlerden ise 250'şer tane tırlara yüklenerek, illere gönderildi.

Öte yandan tırları uğurlama törenine Altınordu Layka Akbilek İlkokulu'ndan Yağız Yekta Demirtaş, Ahmet Kabaklı Ortaokulu'ndan Emircan Kaya, Mev Gökkuşağı İlkokulu'ndan Görkem Ödemiş, Mev Gökkuşağı İlkokulu'ndan Berra Betül Zan, İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Ali Murat Kaya, İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Sıla Budak da katıldı.

Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı
Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, 7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri taşıyan tırları uğurladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, '7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri' taşıyan tırları uğurladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Emine Erdoğan ve Bakan Özer, "7 tır ile 7 bölgeye özel eğitim materyalleri" taşıyan tırları uğurladı - Son Dakika
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