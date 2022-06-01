Emine Erdoğan Venezuelalı müzik grubunun performansını ayakta alkışladı: Hayran olmamak elde değil - Son Dakika
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Emine Erdoğan Venezuelalı müzik grubunun performansını ayakta alkışladı: Hayran olmamak elde değil

01.06.2022 09:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı müzik grubu El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserini yerinde izledi. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salon'daki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ile birlikte dinledi. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, konser sonunda El Sistema's Fusion Ensemble'nin daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

EMİNE ERDOĞAN MÜZİSYENLERE ÇİÇEK VERDİ

Büyükelçinin daveti üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan da müzisyenleri tek tek tebrik etti ve onlara çiçek verdi. Grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelen müzikseverlerle sohbet ederek özçekim yaptırdı.

"HAYRAN OLMAMAK ELDEN DEĞİL"

Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Venezuela ziyaretimizin unutulmazlarından El Sistema's Fusion Ensemble'yi yeniden dinleme fırsatını ülkemizde bulmak büyük mutluluk. Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Emine Erdoğan, Venezuela, Konser, Fusion, Güncel, Son Dakika

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