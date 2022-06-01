Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi

01.06.2022 04:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, Venezuelalı müzik grubu El Sistema's Fusion Ensemble’yi dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, Venezuelalı müzik grubu El Sistema's Fusion Ensemble'yi dinledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali her gün farklı bir etkinlikle sürüyor. Venezuela Ulusal Gençlik ve Çocuk Orkestraları ve Koroları Sistemi altında kurulmuş olan Venezuela Ensemble bugün CSO Konser Salonu'nda konser verdi.

Konseri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da izledi.

Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi
Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi
Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi
Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi - Son Dakika


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