Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, başkent Kuala Lumpur'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım" sözünü hatırlatarak, "İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır" dedi.

Birbirini tanımanın en doğru yolunun kültürel yakınlaşma olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız. Bu çerçevede, Malezya'nın farklı kültürler ve dillere ev sahipliği yapıyor olması bu alışverişi son derece elverişli kılacaktır. Malezya halkının misafirperverliğinin bizi kendi evimizde hissettirdiğini söylemeliyim. İnanıyorum ki kısa zamanda bu enstitü iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir. Kültür, eğitim ve sanat alanlarında gerçekleştireceğimiz etkinlikler birbirimizi anlamada ilişkilerimizi çok daha yüksek bir aşamaya taşıyacaktır."

"MALEZYA'NIN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ İLE BU ÇEŞİTLİLİK İÇİNDE ÜRETTİĞİ HUZUR TÜM DÜNYAYA ÖRNEK"

Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Malezya'nın çok kültürlülüğü ile bu çeşitlilik içinde ürettiği huzurun tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirdi. Aradaki coğrafi mesafeye rağmen köklerden gelen kalbi yakınlığının Türkiye ile Malezya'yı birbirine kenetlediğini belirten Emine Erdoğan, "Malezya'nın, Asya'nın kalbinde yer alması, Türkiye'nin ise iki kıtanın birleşme noktasında oluşu bizlere farklı bakış açıları kazandırıyor" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, iki ülkenin de bulundukları coğrafyanın geleceğini inşa etmede önemli roller üstlendiğine dikkati çekti. Geleceğin inşa edilmesinde, Malezya kadınlarının güçlü katkısının son derece önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Malezya'da kadınların, her işin altından kalkan, ailelerini ve toplumlarını kalkındıran büyük güçlerinin farkındayım. Dünyanın refah ve huzur dolu bir geleceğe kavuşmasında onların çok önemli bir payı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 'Türk İslam Medeniyetinde Okçuluk Mirası Sergisi'ni de gezen Emine Erdoğan, Malezya'da eğitim gören Türk öğrenciler ve Türkçe öğrenen Malaylar ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş eşlik etti.

(İHA)