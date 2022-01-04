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Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde 13. kuruluş yıldönümü kutlaması - Son Dakika

Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde 13. kuruluş yıldönümü kutlaması

04.01.2022 15:26
Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde 13. kuruluş yıldönümü kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emine Göğüş Mutfak Müzesi, 13'üncü yaşını ziyaretçileri ile kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emine Göğüş Mutfak Müzesi, 13'üncü yaşını ziyaretçileri ile kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda (UCCN) Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'in eşsiz mutfak kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Aralık 2008 yılında kurduğu Emine Göğüş Mutfak Müzesi, ziyaretçileriyle özel bir kutlama düzenledi.

Gaziantep'e özgü özel yemeklerden oluşan resim sergisinin yanı sıra kutlamada "Pirpirim Aşı" ikram edildi. Kutlama vatandaşlar ve turistlerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk Turizm ve Tanıtma bakanlarından Ali İhsan Göğüş'ün, annesinin adını yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı 117 yıllık konakta açılan Emine Göğüş Mutfak Müzesi, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görerek, toplamda 968 bin 568 ziyaretçiyi ağırladı.

Müze, gastronomisiyle ünlü Gaziantep'in mutfak gelenekleri, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tarihini anlatırken, içecek, yiyecek yapımında kullanılan eski bakır kaplar ve malzemeler sergileniyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde 13. kuruluş yıldönümü kutlaması - Son Dakika
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