Karaman'da teyzesinin kızına evlenme teklifi eden adam, reddedilince deliye döndü! Önce kuzenini vurdu sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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Karaman'da teyzesinin kızına evlenme teklifi eden adam, reddedilince deliye döndü! Önce kuzenini vurdu sonra intihara kalkıştı

25.10.2022 11:55

Karaman'da Hüseyin B.'nin, teyzesinin kızı olan hemşire Emine A.'ya çalıştığı aile sağlık merkezinde evlenme teklifinde bulundu. Reddedilen Hüseyin B., aldığı bu cevap karşısında sinirlerine hakim olmayarak Emine A.'yı silahla vurdu, aynı silahla da intihar girişiminde bulundu. Zanlı Hüseyin A.'nın evlenme teklifi ettiği sırada getirdiği çiçeğin üzerindeki notta, "Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm" yazdığı görüldü.

Dün saat 11.30 sıralarında Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş

EVLENME TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ATEŞ ETMİŞ

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş
Kaynak: DHA
YORUMLAR
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EMİNE HEMŞİREYE ÖNCE ÇİÇEKLE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞ, REDDEDİLİNCE DE VURMUŞ EMİNE HEMŞİREYE ÖNCE ÇİÇEKLE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞ, REDDEDİLİNCE DE VURMUŞ Son dakika haberi... Ttb'den Karaman'da Saldırıya Uğrayan Sağlık Çalışanına İlişkin Açıklama: 'Bütünlüklü ve Etkili Sağlık Politikaları Yokluğunda, 'Reform'... Son dakika haberi... Ttb'den Karaman'da Saldırıya Uğrayan Sağlık Çalışanına İlişkin Açıklama: 'Bütünlüklü ve Etkili Sağlık Politikaları Yokluğunda, 'Reform'...

Karaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da teyzesinin kızına evlenme teklifi eden adam, reddedilince deliye döndü! Önce kuzenini vurdu sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da teyzesinin kızına evlenme teklifi eden adam, reddedilince deliye döndü! Önce kuzenini vurdu sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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