EMİNE HEMŞİRENİN ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ
Karaman'da, yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2) - Son Dakika