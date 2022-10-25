Karaman 'da, yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.

Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2) - Son Dakika

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