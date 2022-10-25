Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2) - Son Dakika
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Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2)

25.10.2022 15:05
Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2)

EMİNE HEMŞİRENİN ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞKaraman'da, yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.

EMİNE HEMŞİRENİN ADININ BAŞ HARFİNİ OMZUNA YAZMIŞ

Karaman'da, yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Hüseyin B.'nin, evlilik teklifine ret cevabı alınca tabancayla vurup yaraladığı teyzesinin kızı hemşire Emine A.'nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin saldırıda kullandığı tabancanın da kurusıkıdan dönüştürüldüğü belirlendi.


Kaynak: DHA
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Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş (2) - Son Dakika
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