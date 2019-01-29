Emine, 'Mavi Balina' Oyununu Annesinin Telefonunda Oynamış

ADANA'da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı.

ADANA'da, babasının av tüfeğiyle intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın kendisini ölüme götürdüğü iddia edilen 'Mavi Balina' oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığı ortaya çıktı.



Olay, 21 Ocak günü Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8'inci sınıf öğrencisi Emine Karadağ, babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kız, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi. Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan 'Mavi Balina' oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü. Emine'nin defterini inceleyen yakınları, kızlarının ölmeden önce yapacağı 1 yıllık plan listesini buldu. 25 maddelik listede, Emine'nin oyundan gelen talimatlara harfiyen uyduğu anlaşıldı. Yazılan notlarda ise, 'Anneni ve babanı huzurevine göndereceksin. Erkeklerle kavga edeceksin. Kimseyle konuşmayacaksın. Konuşmamaya yemin edeceksin" diye notlar görüldü.



Emine Karadağ'ın amcası Hasan Karadağ, yeğeninin Mavi Balina oyununu, annesinin cep telefonundan oynadığını düşündüklerini, çünkü kendisine ait cep telefonunda internet özelliği bulunmadığını söyledi.



?Olay günü, ailesi birlikte kahvaltı yapmak istemeyen Emine Karadağ'ın, anne ve babasının yatak odasına girip babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar ettiği, olaydan önce evde beslediği kedisini de serbest bıraktığı kaydedildi.



Karadağ'ın yakınları ise kızlarının küçüklüğünden beri içine kapanık biri olduğunu belirterek, 'Mavi Balina' oyunun ülke genelinde yasaklanmasını istedi.



- Adana

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