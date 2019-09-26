Son Dakika Haberleri: Emine öğretmenin okulunda yas
Son Dakika Güncel Haber

Emine öğretmenin okulunda yas

1 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.

Emine öğretmenin okulunda yas, System.String[]

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde görev yaptığı okulda ders işlediği sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emine Neslihan Ölmez'in okulunda yas var. Emine öğretmenin öğrencileri evlerine gönderilirken, sınıfı boş kaldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu 4- E sınıfı öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dün saat 11.30 sıralarında ders sırasında rahatsızlandı. Bunun üzerine öğrenciler okul yetkililerine haber verdi. Öğretmenler Emine Neslihan Ölmez'i hemen başka bir odaya alarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emine öğretmen, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlk muayeneye göre kalp krizi geçirdiği ve buna bağlı yaşamını yitirdiği tespit edilen Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖĞRENCİLER EVE GÖNDERİLDİ

Okul yönetimi, Emine öğretmenin öğrencilerini evlerine gönderdi. Öğrenciler olmadığı için Emine öğretmenin sınıfında ders işlenmedi. Emine Neslihan Ölmez'in cenazesi Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kalp Krizi, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen Çocuklar Gülsün Diye projesi kapsamında Diyarbakır'a iki anaokulu yaptırdı
Kafası ve parmakları büyük olduğu için küçük kızı okula almadılar Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 14:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emine öğretmenin okulunda yas
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]