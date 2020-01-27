Emine Teyze'den vefa örneği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emine Teyze'den vefa örneği - Son Dakika

Emine Teyze'den vefa örneği

6 saat önce

Yağlıdere Belediyesi öncülüğünde Elazığ'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 80 yaşındaki Emine Bolat da kendi imkanlarıyla hazırladığı gıda kolisiyle destek oldu.

Emine Teyze'den vefa örneği, System.String[]

Yağlıdere Belediyesi öncülüğünde Elazığ'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 80 yaşındaki Emine Bolat da kendi imkanlarıyla hazırladığı gıda kolisiyle destek oldu.

Belediye tarafından kent meydanında Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya katılan Emine Bolat, kendi imkanlarıyla gıda paketlerinden hazırladığı koliyi sırtında taşıyarak toplama merkezine teslim etti.

Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Depremde hayatını kaybedenlere çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mağdur olan kişilere ilçede yardım kampanyası başladığını anonstan duydum. Ben de çorbada bir tuzum olsun istedim." dedi.

Yağlıdere, Elazığ, Bolat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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