DAK İzmir'de Emine teyzeyi kurtarma çalışmalarına katıldı - Son Dakika

DAK İzmir'de Emine teyzeyi kurtarma çalışmalarına katıldı
31.10.2020 11:50
İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla giden Eskişehir Dorlion Arma Kurtarma Ekipleri (DAK) gece boyu enkazda çalışmalarını sürdürdü.
İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla giden Eskişehir Dorlion Arma Kurtarma Ekipleri (DAK) gece boyu enkazda çalışmalarını sürdürdü.
İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkılan binalardan Barış Sitesindeki gece boyu devam eden arama çalışmalarına 7 kişilik Eskişehir DAK ekibi de katıldı. Ekibin de katkısı ile enkaz altında 13 saat sonra 62 yaşındaki Emine teyze kurtarıldı. Gece boyu dinlenmeden çalışmalarını sürdüren DAK ekibi, enkaz altında bulunan vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu