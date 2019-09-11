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Emine teyzeye doğum günü sürprizi

29 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 81 yaşına giren Emine Leba'yı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Emine teyzeye doğum günü sürprizi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 81 yaşına giren Emine Leba'yı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.


Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olan ve onların her türlü sorununu bire bir dinleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 81 yaşına giren Emine teyzeyi de yaş gününde yalnız bırakmadı.


Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yaşlılar Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlamasına katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Varlık Mahallesi'nde oturan Emine Leba'yı evinde ziyaret etti. Emine teyze ve ailesiyle sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç, beraberinde getirdiği pastayla Emine teyzeye sürpriz yaptı.


Ziyaretle ilgili duygularını paylaşan Başkan Kılınç, büyüklere gereken saygıyı göstermenin herkesin asli görevi olduğunu dile getirerek, "Büyüklerimize saygı göstermek hepimizin kutsal görevidir. Bizim kültürümüzde; büyüğe saygı, küçüğe de sevgiyle yaklaşmak vardır. Bugün de Toplumsal Gelişim Merkezimizin Yaşlılar Komisyonu üyeleriyle birlikte Varlık Mahallesi'nde ikamet eden Emine Leba teyzemizi ziyaret ederek 81. yaş gününü kutladık. Rabbim hayırlı ve sağlıklı nice ömürler nasip eder inşallah" diye konuştu.


Emine Leba ise sürpriz doğum gününden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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