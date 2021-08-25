Emine Ün'den Alişan'a: Ah nasıl bir acı yaşıyoruz?

Annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Emine Ün, Alişan'a "Ah Alişan nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

Alişan 'ın kardeşi Selçuk Tektaş , 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dün de oyuncu Emine Ün 'ün annesi aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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