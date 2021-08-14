Emine Ün koronavirüse yakalandı, oyun ertelendi

Haberi Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün korona virüs nedeni ile yakalandığı rahatsızlığından dolayı oyunumuzu 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz"

Emine Ün de sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim"

Süt Kardeşler'in yönetmen koltuğunda Süheyl Uygur oturuyor.