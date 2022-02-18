Üye Girişi
Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: "Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım" - Son Dakika

Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: "Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım"

18.02.2022 15:53
Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: "Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, duruşmada eşini söylediği sözlere dayanamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürmekten yargılanan şahıs, duruşmada eşini söylediği sözlere dayanamadığı için öldürdüğünü söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılanmasına Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya sanık Yanıkoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları ve Emine Yanıkoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulundu. Dosyaya gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Yanıkoğlu hakkında 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, mütalaasını sunmadan önce Soner Yanıkoğlu'nun öldürmeyi amaçladığı silahı yanında taşımasının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Mütalaa sonrası söz isteyen sanık Yanıkoğlu, "Ben kimseyi tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözlere dayanamadım. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı savunma için süre isteyen sanık avukatının talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 7 Mart'a erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı

Bilişim, Ankara, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: 'Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Önce yorumlarını, sonra fotoğraflarını sildi! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i bitirdi
15:37 "Hedefiniz Erdoğan'ı yıkmak mı" diye soruldu! Kılıçdaroğlu: Erdoğan bugün var yarın yok, ama Türkiye Cumhuriyeti bakidir!
15:26 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Efnan'a hiç ayrılmayacaklarını söylüyor
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Emine Yanıkoğlu'nu tüfekle öldüren eşi: "Emine'nin söylediği sözlere dayanamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement