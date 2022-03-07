Emine Yanıkoğlu'nun katiline iyi hal indirimi - Son Dakika
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Emine Yanıkoğlu'nun katiline iyi hal indirimi

07.03.2022 16:34
Emine Yanıkoğlu'nun katiline iyi hal indirimi

Ankara'da eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'na iyi hal indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'na iyi hal indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2020 yılında meydana gelen olayda, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında sanık Yanıkoğlu duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ve maktulün ailesi salonda hazır bulundu.

Mahkemeden iyi hal indirimi

Duruşmada son sözü dinlenen sanık Yanıkoğlu, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Ettiği laflar erkeklik gururuma dokundu. Yanımda getirdiğim silahı arkadaşıma satmak için taşıdım. Böyle bir olay olduğu için pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Bilişim, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emine Yanıkoğlu'nun katiline iyi hal indirimi - Son Dakika


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